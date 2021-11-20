Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021

20 ноября 2021 00:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021
пресс-служба канала СТБ

19 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 10 выпуске - читайте в нашем материале.

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За сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич, борются четверо мужчин. На 10 неделе участники знакомили Холостячку со своими родными.

Каждая из семей по-своему удивила Злату, а кто-то даже шокировал ее. Откровение одной из матерей мужчин заставит Злату отказаться от главного фаворита за пару шагов до финала! Напряжение растет!

Но выбор делать Холостячке все-таки пришлось. И так, в 10 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 19.11.2021 проект покинул Андрей Хветкевич.

Холостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021 / instagram.com/stbua

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