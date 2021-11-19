На съемках фильма "Неудержимые 4" случилось два несчастных случая
В сети вновь обсуждают несчастные случаи на съемочной площадке фильма.
В этот раз стало известно о двух несчастных случаях на съемках боевика Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 4», которые в настоящее время проходят в Греции.
Как сообщает продюсер студии Millennium, первый случай касается художника-декоратора. Мужчина упал с высоты во время подготовки к производству.
По уверениям продюсера, ассистент уже чувствует себя нормально, а создатели «Неудержимых 4» предпринимают все меры предосторожности для обеспечения безопасности всей команды.
Напомним,