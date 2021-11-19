На съемках фильма "Неудержимые 4" случилось два несчастных случая

19 ноября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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На съемках фильма
Актеры фильма «Неудержимые 4»
кадр из видео

В сети вновь обсуждают несчастные случаи на съемочной площадке фильма.

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Буквально несколько недель назад мир облетела новость о трагическом случае на съемках фильма «Раст». Тогда Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера. Сам актер не знал, что оружие заряжено боевыми патронами.

В этот раз стало известно о двух несчастных случаях на съемках боевика Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 4», которые в настоящее время проходят в Греции.

Как сообщает продюсер студии Millennium, первый случай касается художника-декоратора. Мужчина упал с высоты во время подготовки к производству. 

Актеры фильма «Неудержимые 4» / кадр из видео
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Также на съемках пострадал ассистент оператора. Каскадер, находившийся за рулем медленно движущегося автомобиля, сдавая назад, проехался по его ноге. 

По уверениям продюсера, ассистент уже чувствует себя нормально, а создатели «Неудержимых 4» предпринимают все меры предосторожности для обеспечения безопасности всей команды.

Напомним, 

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