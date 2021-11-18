Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" беременна первенцем – фото

18 ноября 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Экс-ведущая тревел-шоу
Певица Алина Астровская
instagram.com/alina_astrovskaya_

Певица Алина Астровская готовится впервые стать мамой.

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Ведущие тревел-шоу "Орел и Решка", певица Алина Астровская и музыкант Антон Лаврентьев, которые 9 месяцев назад связали себя узами брака, готовятся к рождению первенца. Об этом будущие родители сообщили поклонникам с помощью соцсетей.

На своих страницах в Инстаграм звезды опубликовали трогательные фото и видео, на которых запечатлена Алина с уже заметно округлившимся животиком.

Алина Астровская беременна первенцем

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Рассказать правду и подтвердить свою беременность артистка решила после того, как подписчики начали это подозревать. Отдыхая на Мальдивах, пара почему-то публиковала снимки, где они запечатлены лишь до пояса. Это и натолкнуло фолловеров спросить у артистов напрямую.

- Ты переживаешь? - Очень! - А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными - пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я ещё бабушек и дедушек не считал! – таким рассказом сопроводил публикацию Антон.

Отметим, что будущий малыш станет первенцем и для Алины, и для Антона. В предыдущих своих двух браках певица детьми не обзавелась.

Напомним,

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