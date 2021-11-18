Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" беременна первенцем – фото
Певица Алина Астровская готовится впервые стать мамой.
На своих страницах в Инстаграм звезды опубликовали трогательные фото и видео, на которых запечатлена Алина с уже заметно округлившимся животиком.
- Ты переживаешь? - Очень! - А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными - пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я ещё бабушек и дедушек не считал! – таким рассказом сопроводил публикацию Антон.
Отметим, что будущий малыш станет первенцем и для Алины, и для Антона. В предыдущих своих двух браках певица детьми не обзавелась.
Напомним,