Экс-солистка REAL O Алина Астровская чуть не умерла из-за экстремального похудения

Певица Алина Астровская рассказала о неудачных экспериментах над своим телом.

В начале февраля в жизни Алины Астровской произошли перемены. Спустя более трех лет отношений экс-солистка группы «REAL О» вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева.

А недавно Алина впервые рассказала, что однажды оказалась на грани жизни и смерти. Причиной тому послужила упорная погоня за стройной фигурой.

Из-за гормональных сбоев и неправильного питания, Астровская поправилась на 22 килограмма. Когда цифра на весах показала 82 килограмма, она решила начать борьбу с лишним весом.

Алина старалась правильно питаться и практически ежедневно проводила время в спортивном зале. Однако новый режим почему-то не приносил никаких результатов.

Певица Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya_

Подобное развитие событий очень расстраивало певицу. Дело дошло до депрессии и до приема таблеток для похудения. В результате - у певицы развилась острая аллергия – отек Квинке.

Спасать ситуацию артистке пришлось гормональными препаратами. И она даже была на грани жизни и смерти. После всех испытаний звезда обратилась к психологу, пересмотрела свое питание и образ жизни, наладила режим сна и стала вегетарианкой.

Я попадала в реанимацию. Наверное, больше начинаешь ценить жизнь, когда она у тебя на волоске, – рассказала Астровская в интервью программе «ЖВЛ». – Это был отек Квинке – когда перекрывает дыхательные пути, и ты начинаешь задыхаться.

Напомним,