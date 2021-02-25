Экс-солистка REAL O Алина Астровская чуть не умерла из-за экстремального похудения
Певица Алина Астровская рассказала о неудачных экспериментах над своим телом.
А недавно Алина впервые рассказала, что однажды оказалась на грани жизни и смерти. Причиной тому послужила упорная погоня за стройной фигурой.
Из-за гормональных сбоев и неправильного питания, Астровская поправилась на 22 килограмма. Когда цифра на весах показала 82 килограмма, она решила начать борьбу с лишним весом.
Алина старалась правильно питаться и практически ежедневно проводила время в спортивном зале. Однако новый режим почему-то не приносил никаких результатов.
Спасать ситуацию артистке пришлось гормональными препаратами. И она даже была на грани жизни и смерти. После всех испытаний звезда обратилась к психологу, пересмотрела свое питание и образ жизни, наладила режим сна и стала вегетарианкой.
Я попадала в реанимацию. Наверное, больше начинаешь ценить жизнь, когда она у тебя на волоске, – рассказала Астровская в интервью программе «ЖВЛ». – Это был отек Квинке – когда перекрывает дыхательные пути, и ты начинаешь задыхаться.
Напомним,