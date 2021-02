Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий

Так, стало известно, что участницами шоу звездных пародий станут актриса и победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина и популярная телеведущая Леся Никитюк. Ксения Мишина записала видео с собакой на руках под хит Baha Men под названием "Who Let The Dogs Out". Ответный вызов она передала своему избраннику Александру Эллерту.

