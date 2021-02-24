Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий

24 февраля 2021 17:10 Юлия Крутиева
Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий
Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий
пресс-служба

6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера шоу звездных пародий «Липсинк баттл», в котором примет участие беспрецедентное количество звезд.

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Ведущими шоу станет продюсер ПТП и известная певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль, а 36 артистов, телеведущих и спортсменов будут бороться за звание главного пародиста страны.

Недавно телеканал «1+1» запустил челлендж под названием #lipsyncbattle_challenge, который стремительно набирает обороты в соц.сетях. Участники проекта бросают друг другу вызов, а также приглашают подписчиков «липсить» любимых артистов вместе с ними.

Так, стало известно, что участницами шоу звездных пародий станут актриса и победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина и популярная телеведущая Леся Никитюк. Ксения Мишина записала видео с собакой на руках под хит Baha Men под названием "Who Let The Dogs Out". Ответный вызов она передала своему избраннику Александру Эллерту.

Для меня большая честь участвовать в таком масштабном шоу звездных пародий. Это очень интересный опыт, который мне поможет почувствовать, что переживает певец, стоя на сцене, ведь это уникальный обмен энергией. Немного приоткрою занавеc и скажу, что я перевоплощусь в настоящую легенду украинского шоу-бизнеса и даже примеряю белый парик. Для того, чтобы максимально вжиться в роль, я уже не одну неделю наблюдаю за своим героем, изучаю его мимику, пластику, подмечаю самые маленькие детали. Я надеюсь, что мне удастся объемно показать этот образ, - говорит о своем участии Ксения Мишина.

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Леся Никитюк приняла вызов от Павла Зиброва, «залипсив» свою любимую исполнительницу JLo. Известная ведущая бросила вызов судье «Танців з зірками» Владу Яме и телеведущей Ольге Фреймут.

Друзья, в Украине запускается масштабное шоу пародий под названием «Липсинк баттл», в котором будет принимать участие большое количество известных артистов. В том числе и Леся Ивановна Никитюк, потому что я принимаю #ліпсінкбатл_челлендж и передаю его Владику Яме и Оле Фреймут, чтобы не скучала, - сказала в своем видео Леся Никитюк.

Напомним, «липсинк» - синхронное движение губ с музыкой или другими словами, исполнение песни под фонограмму. По формату шоу «Липсинк баттл», известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.

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