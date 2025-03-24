Один за всіх 19 сезон 2 випуск: Вибір без права на помилку: з ким залишиться підліток – з матір’ю чи батьком?

Один за всіх 19 сезон 2 випуск

За багато років в ефірі СТБ проєкт «Один за всіх» став для українців надією, що справедливість завжди перемагає. Тому щонеділі о 20:00 Сергій Костира та вся команда знову допомагатимуть тим, хто потребує захисту.

У другому випуску проєкту «Один за всіх» 19-го сезону, який в етер вийшов 16 березня, глядачі дізналися про непросту історію 17-річного Романа Геращенка з міста Городня, що на Чернігівщині. Хлопець разом з батьком звернувся до проєкту з проханням допомогти позбавити рідну матір будь-яких прав на нього. Але замість цього опинився в ще більш складній ситуації – змушений був обирати між двома найріднішими людьми.

Батько хлопця Андрій Геращенко розповів, що екс-дружина Оксана Левчук покинула на нього двох неповнолітніх дітей, Любу та Романа, ще 12 років тому. Жінка, нібито, весь цей час не цікавилася життям родини. Тому вони разом з вже підрослим сином вирішили позбавити її батьківських прав.

Особливим аргументом, щоб наважитися на таке, для чоловіка стала феноменальна байдужість матері до дитини під час окупації росіянами Чернігівщини. Андрій разом із сином два місяці провів у ворожому оточенні, виживаючи в підвалах. А Оксана навіть тоді не виявила жодного інтересу до сина. Чоловік прийшов по допомогу на «Один за всіх», бо суд не задовольнив спробу позбавити її батьківських прав.

Ми були в повній окупації, в оточенні, над нами літали літаки, вибухали снаряди. Ми сиділи в підвалі у сусідів. І після всього цього я хотів відправити сина на реабілітацію за кордон, але екс-дружина не дала дозволу, – розповів Андрій.

Чоловік неабияк переймається, що, попри байдужість, згодом Оксана претендуватиме на допомогу від дітей, хоча сама їх покинула.

Адвокат проєкту «Один за всіх» Роман Петранюк підтвердив: хвилювання Андрія не безпідставні, таке може статися.

Якщо особа потребує догляду, то за законом повнолітні діти зобов’язані піклуватися про недієздатних батьків, – зазначив адвокат в студії.

Щодо реабілітації Романа за кордоном, заступник начальника у справах дітей та сім’ї КМДА Олексій Наумук наголосив:

Ви могли напряму звернутися до Служби у справах дітей – вона має повноваження видавати такі дозволи без участі одного з батьків.

У самій Службі у справах дітей Городнянської міськради заявили, що Роман Геращенко звертався до них та наразі фахівці не бачать підстав для позбавлення Оксани батьківських прав. Бо жінка також зверталася до них і до суду з проханням отримати можливість спілкуватися з дітьми.

Андрій таку інформацію сприйняв з подивом і наголосив, що Оксані все одно на дітей, вона кидала родину тричі. Перші два рази забирала дітей із собою, а востаннє – просто зникла, а крихіток залишила на нього. Чому так – чоловік не назвав причини, а на пряме запитання, чи бив він дружину, відповів, що ні.

Але у студії з’явилися старша донька Оксани Надія та її тітка Тетяна, які переконані: справжня причина звернення на проєкт – спроба Андрія уникнути мобілізації.

Якщо він залишиться батьком-одинаком, то не піде до армії. У нього з грудня 2024 року є повістка, – заявила Надія.

На це різко відреагувала нинішня дружина Андрія Ніна Дудко, мовляв, повістка тут нідочого:

За 10 років ці діти стали моїми. Їхня мати не цікавилася ними. Борг зі сплати аліментів – 200 000 грн.

Команда «Один за всіх» провела власне розслідування та з’ясувала несподівані подробиці. Голова Служби у справах дітей Городнянської райради Ольга Божок зазначила, що Ніна Дудко, нинішня дружина Андрія, зверталася з проханням позбавити Оксану прав. І, що найцікавіше, причиною називала саме отриману Андрієм повістку і небажання йти до війська. Більше того, за її словами, родина намагалася вирішити питання в інший спосіб – за хабар.

Андрій під тиском фактів визнав, що повістку мав, проте заявив, що обмежено придатний і має «бронь» від підприємства, де працює. Тому такі закиди Служби бачить безглуздими.

Стояння на обліку не скасовує виклику на ВЛК. Обмежено придатні чоловіки також служать у підрозділах забезпечення, – наголосив ведучий проєкту Сергій Костира.

Старша донька Оксани – Надія – зробила ще одну гучну заяву під час програми. Вона дещо пролила світло на таємниці минулого:

Андрій зовсім не той, за кого себе видає. Він бив маму, не давав грошей і навіть погрожував рушницею.

Чоловік категорично це заперечив. Самі ж діти, яких покинула Оксана, не зважаючи на озвучені аргументи, стали на бік батька.

Матір тільки написала мені після деокупації одне повідомлення: запитала, як я, і сказала, що сама хворіє. Все. Вона покинула нас 12 років тому – просто сіла в авто і поїхала, – розповів Роман.

Я не хочу, щоб вона поверталася. Таке враження, що нас кинули від народження, – додала Люба.

У студії з’явилася й сама Оксана Левчук. Вона попросила вибачення у дітей, пояснивши, що втекла і покинула їх через нестерпні знущання чоловіка.

Він бив мене до лікарняного ліжка, не давав грошей, змушував звітувати за кожну копійку. Перед роботою я порала господарство, готувала, годувала дітей, а він спав. І так щодня, – розповіла жінка.

Надія Матвєєва, яка була експерткою в цьому випуску, наголосила:

Найбільше, що вражає і викликає не лише сум, а й внутрішній спротив – це те, як страждають діти через конфлікти між батьками. Ця історія – яскравий приклад того, як непорозуміння дорослих руйнують дитяче життя. Я переконана, що незалежно від обставин, мама і тато повинні перш за все дбати про безпеку та емоційний спокій своїх дітей. Я вірю, що завдяки таким програмам суспільство зробить висновки, і, можливо, у майбутньому більше дітей зростатимуть у любові та гармонії.

Кому повірять експерти «Один за всіх»? Хто в цій історії жертва, а хто – справжній злочинець? Розв’язку цього емоційного випуску «Один за всіх» дивіться за посиланням.

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