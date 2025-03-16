МастерШеф 15 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 15.03.2025
15.03.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 15 сезон від 15.03.2025 читайте на сайті TV.UA.
Умовою битви чорних фартухів було подати в ланч-боксі обядній перекус для певної професії. Страва має бути логічної саме для тієї професії, яку обрав учасник. Серед них були водолаз, будівельник, бджоляр та офісний робітник.
Найгірше з цим конкурсом впорався Дамір. Саме тому в 3 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишив Дамір Бікулов.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.