МастерШеф 15 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 15.03.2025

МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 15.03.2025

15.03.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 15 сезон від 15.03.2025 читайте на сайті TV.UA.

На 3-му тижні на першу битву чорних фартухів шоу « МастерШеф 15 сезон » потрапили такі учасники: Настя Байда, Дамір Бікулов, Ден Шебеко та Олеся Бабій-Полєжаєва.

Умовою битви чорних фартухів було подати в ланч-боксі обядній перекус для певної професії. Страва має бути логічної саме для тієї професії, яку обрав учасник. Серед них були водолаз, будівельник, бджоляр та офісний робітник.

Найгірше з цим конкурсом впорався Дамір. Саме тому в 3 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишив Дамір Бікулов.

Дамір Бікулов – учасник МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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