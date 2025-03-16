МастерШеф 15 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 15.03.2025

16 березня 2025 10:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 15.03.2025
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 15.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

15.03.2025 на СТБ та на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 15 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 15 сезон від 15.03.2025 читайте на сайті TV.UA.

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На 3-му тижні на першу битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 15 сезон» потрапили такі учасники: Настя Байда, Дамір Бікулов, Ден Шебеко та Олеся Бабій-Полєжаєва.

Умовою битви чорних фартухів було подати в ланч-боксі обядній перекус для певної професії. Страва має бути логічної саме для тієї професії, яку обрав учасник. Серед них були водолаз, будівельник, бджоляр та офісний робітник.

Найгірше з цим конкурсом впорався Дамір. Саме тому в 3 випуску «МастерШеф 15 сезон» кухню проєкту залишив Дамір Бікулов.

Дамір Бікулов – учасник МастерШеф 15 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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