Один за всіх 19 сезон 2 випуск від 16.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: Андрій Геращенко разом зі своїм сином Романом сорок днів прожив в окупованому містечку Городня. Жахіття війни, які Рома бачив на власні очі, змінили його назавжди, тому волонтери запропонували хлопцеві поїхати на реабілітацію за кордон. Проте рідна матір Оксана, за словами Андрія в студії проєкту, почала вставляти палиці в колеса. Виявляється, жінка ще 12 років тому покинула Рому й ніколи ним не цікавилась. У чоловіка увірвався терпець, тож він вирішив негайно позбавити колишню дружину батьківських прав. Але чому соцслужби вважають Оксану хорошою матір’ю? Чи бажають Роман і його старша сестра Любов остаточно розірвати з нею стосунки? І чому насправді Оксана пішла від Андрія? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 2 випуск від 16.03.2025.
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