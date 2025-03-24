Один за всіх 19 сезон 2 випуск від 16.03.2025 дивитися онлайн

24 березня 2025 20:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Один за всіх 19 сезон 2 випуск від 16.03.2025 дивитися онлайн
Один за всіх 19 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 16.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

16.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 19 сезону проєкту Один за всіх. 2 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон від 16.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожОдин за всіх: Вибір без права на помилку: з ким залишиться підліток – з матір’ю чи батьком?
Дивіться у 2 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: Андрій Геращенко разом зі своїм сином Романом сорок днів прожив в окупованому містечку Городня. Жахіття війни, які Рома бачив на власні очі, змінили його назавжди, тому волонтери запропонували хлопцеві поїхати на реабілітацію за кордон. Проте рідна матір Оксана, за словами Андрія в студії проєкту, почала вставляти палиці в колеса. Виявляється, жінка ще 12 років тому покинула Рому й ніколи ним не цікавилась. У чоловіка увірвався терпець, тож він вирішив негайно позбавити колишню дружину батьківських прав. Але чому соцслужби вважають Оксану хорошою матір’ю? Чи бажають Роман і його старша сестра Любов остаточно розірвати з нею стосунки? І чому насправді Оксана пішла від Андрія? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 2 випуск від 16.03.2025.

2 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Один за всіх дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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