Один за всіх 19 сезон 2 випуск: Дві правди, одна доля

16.03.2025 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать історію 17-річного Романа Геращенка з Чернігівщини, який опинився перед складним вибором – між рідною матір’ю та батьком.

Головні герої другого випуску проєкту «Один за всіх» , ведучим якого є Сергій Костира, – 17-річний Роман та його батько Андрій Геращенко з міста Городня. Майже два місяці в підвалі під час окупації Чернігівщини стали випробуванням для їхньої родини. Жахи окупації назавжди змінили хлопця. Але найбільший удар він отримав не від війни, а від рідної матері, яка зникла з його життя 12 років тому, залишивши його з сестрою на батька. Увесь цей час хлопець чекав звістки від матері.

Вона пішла, залишивши мене самого ростити дітей, і не поверталася, – каже Андрій, батько Романа.

Ба більше, після деокупації Чернігівщини волонтери запропонували батькові відправити сина на реабілітацію за кордон, але його мати, 47-річна Оксана Левчук, несподівано виступила проти. Обурений батько переконав сина звернутися до суду, щоб позбавити її батьківських прав. Та в містечку заговорили, що Андрій може переслідувати власні інтереси – стати одиноким батьком, щоб уникнути мобілізації.

У студії з’явиться мати Романа. Вперше за багато років вони зустрінуться з нею віч-на-віч. Оксана стверджує, що правда на її боці. За її словами, вона не кидала дітей, а була змушена тікати від тиранії екс-чоловіка.

Натомість цивільна дружина Андрія, Ніна Дудко, наголошує, що Андрій не тиран.

Чи пробачить хлопець матір, яка зникла на 12 років, і чи залишиться з батьком, коли дізнається всю правду? Яке рішення ухвалить сам хлопець після усіх шокуючих зізнань у студії?

Дізнайтесь уже цієї неділі, 16 березня, о 20:00, у новому випуску «Один за всіх» на СТБ.

Усі випуски проєкту Один за всіх дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.