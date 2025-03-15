Один за всіх 19 сезон 2 випуск: Дві правди, одна доля
16.03.2025 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать історію 17-річного Романа Геращенка з Чернігівщини, який опинився перед складним вибором – між рідною матір’ю та батьком.
Вона пішла, залишивши мене самого ростити дітей, і не поверталася, – каже Андрій, батько Романа.
Ба більше, після деокупації Чернігівщини волонтери запропонували батькові відправити сина на реабілітацію за кордон, але його мати, 47-річна Оксана Левчук, несподівано виступила проти. Обурений батько переконав сина звернутися до суду, щоб позбавити її батьківських прав. Та в містечку заговорили, що Андрій може переслідувати власні інтереси – стати одиноким батьком, щоб уникнути мобілізації.
У студії з’явиться мати Романа. Вперше за багато років вони зустрінуться з нею віч-на-віч. Оксана стверджує, що правда на її боці. За її словами, вона не кидала дітей, а була змушена тікати від тиранії екс-чоловіка.
Натомість цивільна дружина Андрія, Ніна Дудко, наголошує, що Андрій не тиран.
Чи пробачить хлопець матір, яка зникла на 12 років, і чи залишиться з батьком, коли дізнається всю правду? Яке рішення ухвалить сам хлопець після усіх шокуючих зізнань у студії?
Дізнайтесь уже цієї неділі, 16 березня, о 20:00, у новому випуску «Один за всіх» на СТБ.
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