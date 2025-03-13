Один за всіх 19 сезон 1 випуск від 09.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: у Хмельницькому ввечері звичайні перехожі почули дивний писк біля смітника, через що відразу подумали про покинуте кошеня. Проте коли Богдан Цимбалюк зазирнув у пакет, то вжахнувся. Виявляється, якась жінка взяла в руки сина, якого нещодавно привела в цей світ, цинічно поклала його в пакет і винесла на смітник у січневий мороз. Що змусило породіллю вчинити настільки безжально? І хто вирішив заступитися за неї? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 1 випуск від 09.03.2025.
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