Один за всіх 19 сезон 1 випуск від 09.03.2025 дивитися онлайн

13 березня 2025 14:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Один за всіх 19 сезон 1 випуск від 09.03.2025 дивитися онлайн
Один за всіх 19 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 09.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

09.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 19 сезону проєкту Один за всіх. 1 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон від 09.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: у Хмельницькому ввечері звичайні перехожі почули дивний писк біля смітника, через що відразу подумали про покинуте кошеня. Проте коли Богдан Цимбалюк зазирнув у пакет, то вжахнувся. Виявляється, якась жінка взяла в руки сина, якого нещодавно привела в цей світ, цинічно поклала його в пакет і винесла на смітник у січневий мороз. Що змусило породіллю вчинити настільки безжально? І хто вирішив заступитися за неї? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 1 випуск від 09.03.2025.

1 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Один за всіх дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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