Один за всіх 19 сезон: Чому мати відмовилася від новонародженого сина та викинула його на смітник?

Один за всіх: Чому мати відмовилася від новонародженого сина?

09.03.2025 прем'єра на СТБ нового сезону «Один за всіх». Першою темою нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх» 19 сезону стане історія покинутого малюка, про якого говорила вся країна.

Проєкт, який став синонімом справедливості та надії. Який багато років є підтримкою для всіх, хто потребує допомоги. Який не просто висвітлює резонансні справи, а робить все, аби покарати винних.

Цієї весни «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ, щоб продовжити свою місію. Адже саме зараз, в час повномасштабної війни і щоденних складних викликів «Один за всіх» має бути поруч з українцями, аби допомагати відстоювати правду. Особливо, коли йдеться про резонансні злочини, шахрайство, насилля, про дітей, які втратили батьків, або про вимагання грошей у родичів зниклих безвісти.

Ведучий проєкту – адвокат-криміналіст, психолог Сергій Костира.

Вже цієї неділі, 9 березня о 20:00, у першому випуску сезону – історія, яка сколихнула всю країну. У Хмельницькому випадкові перехожі знайшли на смітнику новонародженого хлопчика, загорнутого у пакет. Малюк ледь дихав, але диво врятувало його життя. Лікарі боролися за кожну секунду, адже дитина, приречена на смерть, була в критичному стані.

Та найстрашніше – матір немовляти знайшли за кілька годин. Чому вона пішла на такий жорстокий крок? Жінка з’явиться у студії «Один за всіх», щоб вперше розказати, яка особиста трагедія стоїть за цим злочином.

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами: 067–690–56–69, 063–568–70–21 або заповнюйте анкету на сайті СТБ.