Один за всіх 19 сезон 1 випуск: Чому немовля опинилося на смітнику та чи понесе мати покарання?

Один за всіх: Чому немовля опинилося на смітнику та чи понесе мати покарання?

Щонеділі о 20:00 ведучий Сергій Костира та «Один за всіх» стають голосом тих, хто потребує допомоги. Команда проєкту не просто висвітлює резонансні справи, а робить все, аби віднайти правду і захистити постраждалих.

У першому випуску нового сезону проєкту « Один за всіх » – історія, що приголомшила всю країну. У Хмельницькому серед зими просто на смітнику знайшли новонародженого хлопчика. Випадкові перехожі почули тихий плач і викликали правоохоронців. Малюка негайно доправили до лікарні. Медики встановили: ще трохи – і дитина б не вижила.

Згодом стало відомо, що матір’ю немовляти є 36-річна Вікторія. Це її третя дитина, і дві попередні виховуються в її родині, яку соціальні служби вважають благополучною. Але що змусило жінку піти на такий жахливий крок – вбивство своєї третьої дитини? Чи можливе прощення? Хто батько новонародженого? Відповідь на ці складні запитання шукав ведучий Сергій Костира та експерти «Один за всіх».

Здавалося б, я вже мав звикнути до історій, які відбуваються у студії, в країні, у житті людей та в їхніх головах. Але як батько я ніколи не зможу звикнути до того, коли дорослі люди свідомо ставлять под загрозу життя дітей. Саме тому проєкт «Один за всіх» повернувся, щоб боротися з насильством, – говорить Сергій Костира.

З проханням встановити справедливість і покарати Вікторію до команди «Один за всіх» звернулася Ольга – жінка особисто бачила, як правоохоронці рятували дитину. Вона розповіла, як її серце «кров’ю облилося», коли та побачила крихітку. Жінка переконана: такі «материнські вчинки» не мають виправдання і прощення.

Один за всіх 19 сезон 1 випуск / Пресслужба каналу СТБ

Подруга-кума обвинуваченої, Іванна, натомість стала на захист породіллі, пояснюючи, що жінка опинилася у складних життєвих обставинах, тому так й вчинила. Чоловік Вікторії – військовий Євген, який зник безвісти рік тому. Третя дитина народилася поза шлюбом, а батько немовляти відмовився від неї.

Тільки розпач змусив Вікторію піти на злочин, – пояснила Іванна.

До студії приїхала й сама Вікторія. Вона розповіла, що пологи були стрімкими: дитина народилася просто у вбиральні гуртожитку. У паніці вона загорнула немовля у рушник, поклала в пакет і винесла на смітник, мовляв, не розуміла, що коїть. За словами жінки, батько дитини – її друг Микола, який підтримував її після зникнення чоловіка, але від вагітності та дитини відмовився. У свою чергу Микола категорично заперечив це.

В пошуках правди у студії «Один за всіх» нарешті прозвучало зізнання Вікторії. Те, що вона приховувала, шокувало навіть найдосвідченіших експертів. Але найстрашніше – ця історія не перша в її житті.

Чому вона знову наражає дітей на небезпеку? Що змусило її піти на такий крок? І яка доля чекає на малюка, який вижив?

Розв’язку цього емоційного випуску «Один за всіх» дивіться за посиланням.

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами: 067–690–56–69, 063–568–70–21 або заповнюйте анкету на сайті СТБ.