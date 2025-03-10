Світ навиворіт. Україна 2 сезон 2 випуск від 07.03.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 07.03.2025
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07.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 2 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 07.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров продовжить небезпечну експедицію на острів Зміїний, який став символом українського опору російським військам. Разом з українськими прикордонниками команда «Світу навиворіт» виконають висадку на легендарний острів. Дмитро Комаров відвідає зруйнований історичний музей. Які унікальні знахідки виявить команда «Світу навиворіт»? Чи безпечно зараз знаходитись на Зміїному? Та унікальна розповідь, як українські військові відбивали російську атаку 24 лютого 2022 року. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 випуск від 07.03.2025.