єПитання 4 сезон 3 випуск від 18.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску шоу єПитання 4 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команда акторів фільму Довбуш, до складу якої увійшли Олексій Гнатковський, Дмитро Вівчарюк, Дар'я Плахтій та Олег Шульга, та команда акторів фільму Песики, до складу якої увійшли Тарас Цимбалюк, Даня Кухар, Артур Логай та Іван Бліндар. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 4 сезон 3 випуск від 18.03.2025.
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