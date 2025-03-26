єПитання 4 сезон 3 випуск від 18.03.2025 дивитися онлайн

26 березня 2025 22:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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єПитання 4 сезон 3 випуск від 18.03.2025 дивитися онлайн
єПитання 4 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 18.03.2025
Пресслужба Нового каналу

18.03.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск шоу єПитання 4 сезон. 3 випуск проєкту єПитання 4 сезон від 18.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску шоу єПитання 4 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команда акторів фільму Довбуш, до складу якої увійшли Олексій Гнатковський, Дмитро Вівчарюк, Дар'я Плахтій та Олег Шульга, та команда акторів фільму Песики, до складу якої увійшли Тарас Цимбалюк, Даня Кухар, Артур Логай та Іван Бліндар. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 4 сезон 3 випуск від 18.03.2025.

3 випуск шоу єПитання 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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