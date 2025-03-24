МастерШеф 15 сезон 4 випуск від 22.03.2025 дивитися онлайн
24 березня 2025 21:00
Юлія Туренко
МастерШеф 15 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.03.2025
Пресслужба каналу СТБ
22.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 4 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 22.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф
15 сезон: новий тиждень шоу присвячений справжньому коханню, тому під час двох випробувань кулінари прийматимуть важливих гостей із найромантичнішого шоу країни Холостяк 13 сезон. У першому конкурсі кухарі поділяться на п’ять команд і готуватимуть бенто-торти, які присвятять Олександру Терену й переможниці проєкту Холостяк 2024 Інні Бєлєнь. Хто вразить гостей і здобуде імунітет? А хто першим потрапить у битву чорних? Під час другого випробування аматори влаштують побачення з учасницями проєкту Холостяк і боротимуться за їхнє визнання. Але чи зможуть кухарі задовольнити всі вподобання дівчат? І на які хитрощі вони підуть заради жаданих голосів? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 4 випуск від 22.03.2025.
4 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн 31 березня на нашому сайті TV.UA.
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