Світ навиворіт. Україна 2 сезон 3 випуск від 14.03.2025 дивитися онлайн

14.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 14.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров вирушить в українські Карпати. В місця, де знаходиться наш легендарний Чорногірський хребет, який, якщо подивитися на мапу світу, ніби об’єднує Україну та Європу. У ті місця, де жив найсильніший в історії мольфар Нечай, який міг розганяти хмари. Експедиція в місця, де і сьогодні реально можна відчути себе першовідкривачем. У світі, де здавалося б вже все відкрито і виміряно, Карпати продовжують давати шанси зробити нове справжнє відкриття.

Чи знаєте ви, хто в Україні живе найвище за всіх цілий рік? Наразі найвищий населений пункт, а точніше будинок, який розташований найближче до небес, офіційно не зареєстрований. Дмитро Комаров разом із командою «Світ навиворіт» вирушить на пошуки найвищого житла України і дізнається, звідки черпають сили справжні українські горяни. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 випуск від 14.03.2025.

3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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