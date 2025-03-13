єПитання 4 сезон 2 випуск від 11.03.2025 дивитися онлайн
13 березня 2025 15:21
Юлія Туренко
єПитання 4 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 11.03.2025
Пресслужба Нового каналу
11.03.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск шоу єПитання 4 сезон. 2 випуск проєкту єПитання 4 сезон від 11.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску шоу єПитання
4 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команда сучасних крашів, до складу якої увійшли CHEEV, Дмитро Волканов, SKYLERR і FIÏNKA, та команда легенд українського шоубізнесу, до складу якої увійшли EL Кравчук, Олег Скрипка, Анна Завальська та Наталія Могилевська. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 4 сезон 2 випуск від 11.03.2025.
2 випуск шоу єПитання 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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