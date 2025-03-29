Один за всіх 19 сезон 4 випуск: Закохався в жінку з інвалідністю чи уникає мобілізації.

За багато років в ефірі СТБ проєкт «Один за всіх» став для українців надією, що справедливість завжди перемагає. Тому щонеділі о 20:00 Сергій Костира та вся команда знову допомагатимуть тим, хто потребує захисту.

У четвертому випуску проєкту «Один за всіх» глядачі побачать драматичну історію 36-річного Олександра Штандира, якого позбавили можливості бачитися з власною дружиною та восьмимісячною донькою. Чи справді він став жертвою сімейних інтриг, чи його кохання – лише холодний розрахунок? Команда «Один за всіх» допоможе дізнатися правду.

Менше року тому Олександр і Валентина одружилися, але невдовзі чоловіка виключили з життя родини. Матір Валентини переконана, що Сашко одружився не з кохання, а щоб уникнути мобілізації! Адже його дружина має інвалідність, і це, за словами матері, могло стати для нього способом залишитися в тилу.

Сам Олександр спростовує ці звинувачення та стверджує, що його просто позбавили можливості бачитися з власною дитиною. Чи дійсно він щиро любить Валентину? Чи можливо, що чоловік має іншу жінку, а родина дружини була права?

У студії проєкту на Олександра чекає серйозна перевірка. Чи витримає він провокацію, коли отримає неочікувану пропозицію від незнайомки? Як на це відреагує Валентина? І що насправді приховує ця історія? Розв’язку цього емоційного випуску «Один за всіх» дивіться за посиланням.

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами: 067–690–56–69, 063–568–70–21 або заповнюйте анкету на сайті СТБ.