Один за всіх 19 сезон 4 випуск від 30.03.2025 дивитися онлайн

Один за всіх 19 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 30.03.2025

30.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 19 сезону проєкту Один за всіх. 4 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон від 30.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: історія 36-річного Олександра Штандира, якого позбавили можливості бачитися з власною дружиною та восьмимісячною донькою. Чи справді він став жертвою сімейних інтриг, чи його кохання – лише холодний розрахунок? Команда «Один за всіх» допоможе дізнатися правду.

У студії проєкту на Олександра чекає серйозна перевірка. Чи витримає він провокацію, коли отримає неочікувану пропозицію від незнайомки? Як на це відреагує Валентина? І що насправді приховує ця історія?

4 випуск проєкту Один за всіх 19 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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