Чи потрібен бухгалтер вашому ФОП

Ведення бухгалтерії ФОП – питання, якому приділити серйозну увагу повинен кожен підприємець на початку своєї діяльності.

Чи обов’язково залучати бухгалтера до ведення обліку

Адже ПКУ та норми інших законів передбачають цілу низку вимог, яких повинен дотримуватися ФОП, і виконувати їх треба з перших днів роботи. Ведення звітності, сплата податків, формування актів, накладних тощо – завдань безліч і всі їх потрібно реалізувати правильно.

Організувати ведення бухгалтерії ФОП повинен кожен підприємець, а от вимог стосовно того, хто саме буде вести фінансові документи та розрахунки, в законодавстві немає. Тому часто ФОПи ведуть бухгалтерію самостійно, намагаючись розібратися у всіх нюансах і тонкощах, витрачаючи на це чимало часу й ресурсів.

Такий варіант передбачає мінімальні витрати фінансів. Проте не дає ніяких гарантій і є досить ризикованим, адже нефахівцеві важко зрозуміти всі норми ПКУ, своєчасно подавати звітність, вірно розраховувати податки та ін. Але для зовсім невеликих ФОП, які в місяць проводять 2-3 операції та працюють самостійно в сфері надання послуг (на 3 групі, наприклад), може підійти.

Коли точно потрібен бухгалтер для ФОП:

Якщо є наймані працівники – кадровий облік дуже складний, потребує документального супроводу, щомісячного подання звітності, розрахунку зарплати, податків та ін.

За наявності складних видів податків – ПДВ, акциз, що ускладнюють облік і потребують правильного супроводу.

В разі використання РРО/ПРРО – реєстратор також потребує фахових знань для ведення обліку, тому краще залучити фахівця.

За умови проведення великої кількості операцій – якщо ФОП протягом дня продає 20-50 товарів, наприклад, вести весь облік самостійно дуже складно.

В інших випадках, коли для виконання завдань потрібні спеціальні знання й досвід, яких немає у підприємця.

Як вибрати бухгалтера для ФОП

Варіантів залучення спеціаліста є декілька і кожен з них передбачає свої переваги й недоліки. Бухгалтер для ФОП може надавати послуги як:

Найманий працівник – з прийняттям його у штат, веденням по ньому кадрового обліку, виплатою щомісячної зарплати. Витрати високі, гарантій якості не дуже багато. ФОП за договором – можна залучити до ведення бухобліку іншого підприємця, уклавши з ним договір про надання послуг. Витрати фінансів залежать від розцінок бухгалтера на роботу, контролю якості мало, тому результат може бути різним. Спеціаліст на аутсорсі – з компанією, яка надає аутсорсингові послуги, укладається договір. Переваги: гарантії якості роботи спеціаліста, не дуже високі витрати, можливість індивідуально скласти пакет обслуговування.

В разі передачі бухгалтерії на аутсорс підприємець не турбується взагалі ні про що – своєчасність та правильність виконання завдань гарантовано договором, і всі складнощі в роботі співробітників вирішує фірма. ФОПу не треба витрачати кошти на облаштування робочого місця фахівця, купівлю йому для роботи техніки чи доступів до сервісів тощо.

Під час вибору аутсорсингової компанії варто звертати увагу на її репутацію на ринку, відгуки клієнтів, досвід роботи спеціалістів у бухгалтерії загалом та сфері, в якій працює ФОП, зокрема. Так, ІТ-бухгалтерія, ведення обліку в сфері громадського харчування чи торгівлі, наприклад, можуть дуже сильно відрізнятись, тому бажано шукати фахівця, який має відповідні знання й навички.