Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей

24 февраля 2021 10:40 Юлия Крутиева
Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей
Кулинар и кондитер Лиза Глинская
instagram.com/lizaglinskaya

Кулинар Елизавета Глинская еще в 25 лет могла стать мамой. Звезда поделилась личной трагедией.

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Победительница "МастерШеф-2", а позже – судья этого кулинарного проекта, Лиза Глинская впервые рассказала о личной драме. В программе "ЖВЛ" кулинар призналась, что из-за врачебной ошибки потеряла ребенка во время родов.

Тогда девушке было 25 лет и она мечтала стать мамой. Однако акушерка, которая хотела денег и побыстрее сдать свою смену, давала Лизе таблетки, чтобы та быстрее родила.

Уже общаясь с гинекологами и рассказывая о том, как это происходило, какие таблетки мне давали, что кололи, что у меня внутреннее кровотечение открылось и я рвала кровью во время схваток. Давали три таблетки, которые нужно давать 1 максимум, чтобы вызывать роды. Когда меня довели полумертвую до родов и достали ребенка щипцами и удушье пуповиной было и сделать ничего нельзя…

Кондитер Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya

Также Глинская со слезами на глазах вспоминает утро после той ужасной ночи. Когда она у врачей пыталась узнать, почему так произошло, – они не смогли ничего ей объяснить.

На следующее утро после трагедии врачи толком не объяснили, что произошло. Вина полностью на них. Мне даже документы по сей день не выдали.

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После пережитого горя, Елизавета отдалилась от мужа, замкнулась в себе, а позже - вовсе ушла от него. И лишь кулинария вытащила ее из того состояния.

Сейчас Глинская счастлива в отношениях с мужчиной, с которым знакома 20 лет. Больше никакими подробностями кондитер не поделилась.

Кондитер Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya
 

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