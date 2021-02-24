Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей
Кулинар Елизавета Глинская еще в 25 лет могла стать мамой. Звезда поделилась личной трагедией.
Тогда девушке было 25 лет и она мечтала стать мамой. Однако акушерка, которая хотела денег и побыстрее сдать свою смену, давала Лизе таблетки, чтобы та быстрее родила.
Уже общаясь с гинекологами и рассказывая о том, как это происходило, какие таблетки мне давали, что кололи, что у меня внутреннее кровотечение открылось и я рвала кровью во время схваток. Давали три таблетки, которые нужно давать 1 максимум, чтобы вызывать роды. Когда меня довели полумертвую до родов и достали ребенка щипцами и удушье пуповиной было и сделать ничего нельзя…
Также Глинская со слезами на глазах вспоминает утро после той ужасной ночи. Когда она у врачей пыталась узнать, почему так произошло, – они не смогли ничего ей объяснить.
На следующее утро после трагедии врачи толком не объяснили, что произошло. Вина полностью на них. Мне даже документы по сей день не выдали.
Сейчас Глинская счастлива в отношениях с мужчиной, с которым знакома 20 лет. Больше никакими подробностями кондитер не поделилась.