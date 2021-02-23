Звезда "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли выходит замуж за известного спортсмена

Совсем скоро в жизни одной из звезд сериала «Большая маленькая ложь» произойдут перемены. Шейлин Вудли собралась замуж.

В начале февраля в СМИ проколись слухи о помолвке 29-летней американской актрисы, а 22 февраля она сама подтвердила эту информацию.

В эфире вечернего шоу с Джимми Фэллоном Шейлин призналась, что сказала «да» игроку национальной футбольной лиги «Грин Бэй Пэкерз» Аарону Роджерсу.

При этом актриса заявила, что никогда не думала, что выйдет замуж за того, кто будет зарабатывать деньги на метании мячей.

Я читала все эти новости, и это довольно забавно... Да, мы правда помолвлены. Но для нас это не новость. Все сейчас сходят с ума по этому поводу, в то время как мы думаем: «О, мы помолвлены уже некоторое время», - говорит звезда. - Во-первых, Аарон просто замечательный и невероятный человек. Однако я никогда не думала, что выйду замуж за того, кто будет зарабатывать деньги на метании мячей. Например, когда я была маленькой, я никогда не думала: «Да, вырасту и выйду замуж за того, кто бросает мячи!». Но он действительно очень хорош в этом,

Игрок национальной футбольной лиги «Грин Бэй Пэкерз» Аарон Роджерс / instagram.com/aaronrogers12

Вудли также добавила, что никогда не была на футбольном матче лично и даже не смотрела его по телевизору до того, как встретилась с Аароном.

Мы встретились в это дурацкое, дурацкое время, и все стадионы, на которых он играл, были закрыты, так что мне еще предстоит пойти на футбольный матч, - сказала актриса.

Для пары этот брак будет первым. Ранее Шейлин была в отношениях со звездой регби Беном Волаволой, а Роджерс встречался со звездой NASCAR Даникой Патрик в течение двух лет.

Напомним,