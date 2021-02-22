Украинская ведущая родила двойню
22 февраля 2021 14:20
Алене Мороз с мужем
пресс-служба канала НЛО TV
Хоть мы и воспринимаем 2020-й год как один из самых трудных, многим он принес возможности, радости и перспективы.
НЛО TV Алене Мороз – новое прекрасное положение.Напомним,
Девушка не рассказывала о беременности до того самого момента – 20 февраля Алена поделилась радостной вестью у себя на страничке в соцсети.
Есть мнение, что в жизнь приходят события и ситуации, которые человек точно способен обработать. Что ж, презентую вам мой новый «проект» - ДВОЙНЯ, - пишет счастливая мама. - В 2 раза больше экшна и энергии, но, уверена, что все реализуемо! Кстати, если бы не локдаун, не было бы этих двух мальчиков. Были бы позже какие-то другие дети, но не эти. За рекомендацию проверенных нянь отдельное спасибо!
Алене Мороз стала мамой / пресс-служба канала НЛО TV
Алене Мороз стала мамой / пресс-служба канала НЛО TV