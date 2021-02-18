«Экстрасенс» – премьера на телеканале НЛО TV

1 марта в 18:00 на канале НЛО TV состоится премьера нового сериала «Экстрасенс». Это ситком о находчивом парне Константине, который не верит в мистику, но удачно использует суеверия людей для заработка.

По сюжету, победитель шоу «Битва оккультистов» Константин Шумейко зарабатывает на жизнь, изображая экстрасенса Любомира Мерлана. Сам Костя презирает всё потустороннее и с помощью логики и эрудиции помогает наивным людям решить проблемы, которые на первый взгляд кажутся чем-то мистическим и магическим.

Между тем, к Косте подселяется его брат Игорь – обаятельный и мягкий неудачник, который тщетно пытается вернуть себе жену Викторию и завоевать расположение своего сына Марка. Порядок в квартире экстрасенса поддерживает домработница Валентина Ивановна – опытная женщина, которая за словом в карман не полезет. Костя и Игорь проводят много времени в баре, где работает Уна – бывшая мажорка, которая пошла против воли отца и теперь привыкает к жизни на вольных хлебах. Вместо учебы в Лондоне она работает барменшей и мечтает стать спасительницей диких животных в Африке. Иногда друзья помогают Косте в решении дел, а также поддерживают друг друга.

«Для нас это достаточно новый опыт, ведь ситком «Экстрасенс» – первый шаг канала в расширении палитры наших сериальных жанров и плавный переход к легким современным детективам. Уже этой осенью наши зрители увидят несколько новых интересных проектов. Мы очень ответственно отнеслись к кастингу на главные роли, и я уверен, что зрители влюбятся в наших Костю, Игоря, Уну и Валентину Ивановну. Кроме этого, над проектом работала очень сильная команда. Например, нашим художником-постановщиком был Андрей Лидаговский, известный всем по главной роли в украинском фильме «Мои мысли тихие». Надеюсь, наш зритель оценит и полюбит комедийный детективный сериал «Экстрасенс», – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Главные роли в сериале исполнили новые для канала лица – Константин Олексенко, Анисия Стасевич и Евгений Арабаджийский. Смотрите ситком «Экстрасенс» по будням в 18:00 на НЛО TV.