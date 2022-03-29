Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін

29 марта 2022 11:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін
Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін
пресс-служба

В інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна») екстрасенс Сергій Кобзар розповів, коли може померти Путін і чи буде його кінець таким самим, як у Гітлера.

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Відомий екстрасенс упевнений, що цього року президент рф, який розв'язав страшну війну проти нашого народу, повинен піти.

У нього цього року випадає два переломні періоди. Перший – десь у травні, другий – у серпні-вересні. Тобто якщо він у травні ще якимось дивом протягне або йому не допоможуть, то ближче до осені точно є цей обрив. Він зараз справді є загрозою для всіх. Ймовірність, що буде внутрішній переворот або його просто усунуть, – дуже велика», – вважає Сергій Кобзар.

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У мережі активно порівнюють поведінку Гітлера та путіна. Багато експертів говорять, що Путін просто повторює дії лідера нацистської Німеччини. Журналісти каналу «Україна» поцікавилися в екстрасенса, чи справді їхні дії настільки схожі і чи буде кінець Путіна таким самим, як у Гітлера.

Так, вони дещо схожі, але Гітлер приділяв містиці набагато більше уваги. Всі знаки СС – це насправді руни, тобто все там було не так просто. Якщо порахувати, то коефіцієнт втрат Німеччини та Радянського Союзу був дуже малий, а тут ми маємо ситуацію з точністю до навпаки. Гітлер ніколи не почав би повномасштабне вторгнення на спадний місяць. Це те, що зробив путін. Думаю, що таке прискорення відбулося у зв'язку з тим, що він або знає або відчуває обмеженість свого часу. Або ж через те, що він завжди має прив'язку до якихось дат, і дуже хотів «підігнати» це все скажімо до 9 травня», – сказав екстрасенс в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Також Сергій Кобзар переконаний, що щойно буде повалений путінський режим, на росію чекає розкол.

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смерть Сергей Кобзарь Экстрасенс Путин

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