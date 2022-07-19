Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Померла актриса та телеведуча Руслана Писанка.

19 липня на українців чекала шокуюча новина. Стало відомо, що на 57-му році життя не стало Руслани Писанки . Про смерть відомої актриси повідомили ведучі каналу «1+1» в прямому ефірі.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Руслана була вимушена відправитися до Німеччини, де з часом лікарі діагностували у неї тяжку хворобу.

Про стан свого здоров’я та війну з захворюванням акторка нікому не розповідала. Померла легендарна українська знаменитість вночі з 18 на 19 липня.

Друзі, у нас надзвичайно сумна новина для всіх українців, які знали її. Цієї ночі не стало Руслани Писанки – нашої колеги, акторки, ведучої денного шоу «Твій День» на телеканалі «1+1». У неї була своя боротьба, своя війна за життя. Але життя розпорядилось так, що вона цієї ночі померла, – розповів Руслан Сенічкін у прямому ефірі.

Акторка Руслана Писанка / Пресслужба каналу 1+1

Коли й де відбудеться церемонія прощання з ведучою, наразі невідомо. Ймовірно, її тіло привезуть до Києва, щоб поховати зірку вдома.

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