Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Померла актриса та телеведуча Руслана Писанка.
На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Руслана була вимушена відправитися до Німеччини, де з часом лікарі діагностували у неї тяжку хворобу.
Про стан свого здоров’я та війну з захворюванням акторка нікому не розповідала. Померла легендарна українська знаменитість вночі з 18 на 19 липня.
Друзі, у нас надзвичайно сумна новина для всіх українців, які знали її. Цієї ночі не стало Руслани Писанки – нашої колеги, акторки, ведучої денного шоу «Твій День» на телеканалі «1+1». У неї була своя боротьба, своя війна за життя. Але життя розпорядилось так, що вона цієї ночі померла, – розповів Руслан Сенічкін у прямому ефірі.
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