Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ

Акторка Наталка Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником поділилася особистими подробицями життя після 24 лютого та подружнє життя з чоловіком Андрієм Федінчиком, який вступив до лав ЗСУ.

Про чоловіка із ЗСУ

– Чоловік мені ще до війни казав, що піде воювати. Тоді я ці слова не сприймала, але коли почалася війна, спитала: «А як же я? Як Андрійко?» Він сказав, що все буде нормально. Я його питала, чому він не хоче відмовитися від цієї ідеї. «Тебе кличуть на озвучку, у тебе є робота, будеш допомагати Армії!» А він каже: «Наталко, припини так казати, тому що ти мене зараз дуже деморалізуєш!»

Він мені це сказав дуже суворо, і я зрозуміла: треба казати, що все в нас буде добре. «Я збережу життя собі та дитині, я все робитиму, як ти скажеш, тримайся! Я з тобою! Я за тебе молюся!»

Наталка Денисенко з чоловіком і сином / instagram.com/andreyfedinchik

Про найбільший страх під час війни

– Будемо відверті – нікому з українських жінок не хочеться, аби її чоловік помер на війні. І це – найбільший страх! Думати про те, що я можу втратити чоловіка, я почала тоді, коли побувала на похороні Паші Лі. Він – актор, колега, друг. Це жахливо – бачити людину, з якою ти працював, мертвою…

Про ставлення до чоловіків, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення

– Якщо чесно, після того, як мій чоловік поповнив лави ЗСУ, і я бачила мужиків, які пили пиво на лавочках, я подумки промовляла: «Ах ви ж… Ненавиджу вас! Мій чоловік воює, а ви тут насолоджуєтесь!»

Я розумію, що так не можна. Кожен має робити те, що він може. Україну мають захищати патріоти і сильні чоловіки. Тому що якщо будуть брати всіх підряд, ми не переможемо.

Наталка Денисенко з чоловіком і сином / instagram.com/andreyfedinchik

Повний випуск проєкту «Як ти?» з Наталкою Денисенко ви можете подивитися онлайн за посиланням.

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