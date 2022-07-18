Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Акторка Наталка Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником поділилася особистими подробицями життя після 24 лютого та подружнє життя з чоловіком Андрієм Федінчиком, який вступив до лав ЗСУ.
Про чоловіка із ЗСУ
Він мені це сказав дуже суворо, і я зрозуміла: треба казати, що все в нас буде добре. «Я збережу життя собі та дитині, я все робитиму, як ти скажеш, тримайся! Я з тобою! Я за тебе молюся!»
Про найбільший страх під час війни
– Будемо відверті – нікому з українських жінок не хочеться, аби її чоловік помер на війні. І це – найбільший страх! Думати про те, що я можу втратити чоловіка, я почала тоді, коли побувала на похороні Паші Лі. Він – актор, колега, друг. Це жахливо – бачити людину, з якою ти працював, мертвою…
Про ставлення до чоловіків, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення
– Якщо чесно, після того, як мій чоловік поповнив лави ЗСУ, і я бачила мужиків, які пили пиво на лавочках, я подумки промовляла: «Ах ви ж… Ненавиджу вас! Мій чоловік воює, а ви тут насолоджуєтесь!»
Я розумію, що так не можна. Кожен має робити те, що він може. Україну мають захищати патріоти і сильні чоловіки. Тому що якщо будуть брати всіх підряд, ми не переможемо.
Повний випуск проєкту «Як ти?» з Наталкою Денисенко ви можете подивитися онлайн за посиланням.
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