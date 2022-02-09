Руслана Писанка по прогнозам врачей начнет ходить через 3-4 месяца

В прошлую пятницу в конце спектакля «Поезд «Одесса-мама», в котором Руслана Писанка исполняет одну из главных ролей, она внезапно упала на сцене, сломала ногу и потеряла сознание.

Как и обещала в публикации на официальной странице Фейсбук, Руслана Писанка наконец-то вышла на прямую видеосвязь. В шоу «Твій день» артистка рассказала подробнее о том, как себя чувствует, и главное – какие прогнозы врачей.

Я себя чувствую нормально. Такое чувство, будто я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают. Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть. Все пройдет и будет хорошо. Говорят, может отвело от чего-то более страшного…

Руслана Писанка в больнице. Муж Игорь рядом поддерживает супругу / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

По прогнозам врачей, уже через 3-4 месяца Писанка начнет ходить, но сама она уверена, что на работу придет гораздо раньше.

Ваша поддержка дает мне силу, и стимул вернуться в кадр! Я очень соскучилась по своим коллегам и зрителям! Думаю, на костылях смогу прийти на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я ведь не язык сломала, а только ногу.

Поддержка друзей, зрителей так растрогала Руслану, что та не сдержала слез.

Руся для меня человек, который постоянно говорит: "Жизнь прекрасна!" И она действительно так живет – улыбается, на позитиве. И даже когда произошла эта неприятная ситуация с ногой, Руся написала: “Все будет хорошо. Очень скоро к вам вернусь”, – сказал Константин Грубич.

Стася Ровинская, не сдержав слез, сказала:

Мы тебя обнимаем, возвращайся поскорее и будем обниматься здесь вживую! Любовь зрителей будет тебя лечить, и ты быстро поправишься! И твоя улыбка скажет нам - всегда есть плюсы. Во всем. Даже в такой неприятной ситуации.

Напомним,