Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу
9 февраля 2022 16:10
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua
Актриса Ксения Мишина и известный комик и телеактер Юрий Ткач помогут участникам сражаться за главный приз. Кто же победит в нелегкой борьбе?
Читайте такжеДжейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовали первое фото и рассекретили имя дочериКанал «Украина» готовит грандиозный проект «Игры талантов», который поразит зрителей загадками, интригами и интересными мечтами. Простые украинцы, руководствуясь лишь логикой и интуицией, попытаются отгадать оригинальные таланты более 11 незнакомцев, и все это ради главного приза – 150 тысяч гривен. Помогут игрокам в этом нелегком деле звездные гости, которые будут меняться в каждом выпуске.
Это очень крутая и интересная игра! Мне нравится наблюдать за талантами – это очень вдохновляет, а еще вдохновляет мечта участницы, с которой мы играем в команде! Скажу честно, сначала казалось все просто, но чем дальше – тем интереснее! Меня немного смущает, что я с легкостью отгадываю категории оппонентов, а вот с нашими – есть небольшой напряг, – поделилась актриса Ксения Мишина на съемочной площадке шоу «Игры талантов».
Игры талантов: Ксения Мишина / пресс-служба канала Украина
Идя на проект, я думал, что все будет легко, а пройдя несколько раундов, эта уверенность меня покинула. Даже руки трясутся! Представьте, мне 38 лет, я лысый человек, у меня есть дочь и жена, а я переживаю! Я ведь здесь не просто так, все ради реализации важной мечты зрительницы канала «Украина, – прокомментировал комик и телеактер Юрий Ткач за кулисами проекта.
Игры талантов: Юрий Ткач / пресс-служба канала Украина
Напомним,