Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актриса Ксения Мишина instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина и известный комик и телеактер Юрий Ткач помогут участникам сражаться за главный приз. Кто же победит в нелегкой борьбе?