Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу

9 февраля 2022 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина и известный комик и телеактер Юрий Ткач помогут участникам сражаться за главный приз. Кто же победит в нелегкой борьбе?

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Канал «Украина» готовит грандиозный проект «Игры талантов», который поразит зрителей загадками, интригами и интересными мечтами. Простые украинцы, руководствуясь лишь логикой и интуицией, попытаются отгадать оригинальные таланты более 11 незнакомцев, и все это ради главного приза – 150 тысяч гривен. Помогут игрокам в этом нелегком деле звездные гости, которые будут меняться в каждом выпуске.

Это очень крутая и интересная игра! Мне нравится наблюдать за талантами – это очень вдохновляет, а еще вдохновляет мечта участницы, с которой мы играем в команде! Скажу честно, сначала казалось все просто, но чем дальше – тем интереснее! Меня немного смущает, что я с легкостью отгадываю категории оппонентов, а вот с нашими – есть небольшой напряг, – поделилась актриса Ксения Мишина на съемочной площадке шоу «Игры талантов».

Игры талантов: Ксения Мишина / пресс-служба канала Украина

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Почувствовал напряжение и Юрий Ткач, который поддержал мечту другой участницы шоу. Артист признается – некоторые загадки и категории заводят его в тупик, но он пришел в шоу с единственной целью и ради победы обещает держаться до конца.

Идя на проект, я думал, что все будет легко, а пройдя несколько раундов, эта уверенность меня покинула. Даже руки трясутся! Представьте, мне 38 лет, я лысый человек, у меня есть дочь и жена, а я переживаю! Я ведь здесь не просто так, все ради реализации важной мечты зрительницы канала «Украина, – прокомментировал комик и телеактер Юрий Ткач за кулисами проекта.

Игры талантов: Юрий Ткач / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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