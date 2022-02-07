Игры талантов: Лилия Ребрик и Сергей Бабкин будут меряться логикой и интуицией

Уже с 26 февраля вся страна с восхищением будет наблюдать за невероятными талантами людей и проверять свое «шестое чутье» вместе с игроками нового грандиозного шоу «Игры талантов» на канале «Украина».

В каждом из 12 выпусков сойдутся по двое простых украинцев, которые пришли на проект для осуществления своих заветных желаний. А помогать им в этом будут украинские знаменитости. Так, в одном из эпизодов своей логикой и интуицией будут меряться телезвезда Лилия Ребрик и музыкант Сергей Бабкин.

Более сотни впечатляющих талантов и умений на грани человеческих возможностей продемонстрируют участники нового масштабного шоу «Игры талантов» телеканала «Украина». Но сначала игрокам и всем телезрителям нужно будет угадать, какими именно оригинальными способностями они могут обладать.

Игры талантов / пресс-служба канала Украина

Кто-то включает холодный расчет и доверяет только фактам, а кто-то, как ведущая программы «Ранок з Україною» и актриса Лилия Ребрик, всегда прислушивается к своему внутреннему голосу.

Особенно к первому впечатлению, потому что потом включается разум: «А вдруг?» И вот это «а вдруг» обычно мешает, – говорит Лилия Ребрик за кулисами нового шоу «Игры талантов». – Поэтому я убеждена, что всегда нужно доверять своему первому мнению. Не знаю, насколько мне удастся угадывать таланты всех участников, но думаю, что людей, досконально владеющих своим телом – танцовщиков, художественных гимнасток, возможно, акробатов – смогу распознать. Их можно выделить по телосложению, каким-то жестам. Надо быть очень внимательным, потому что подсказки могут быть везде.

Соперник Лилии, музыкант Сергей Бабкин, также скорее будет доверять своему «шестому чутью», чем логике. А еще называет себя совершенно неазартным человеком, хотя на предложение принять участие в таком шоу согласился с удовольствием.

Сколько себя помню, ни карты, ни другие азартные игры меня не интересовали. Но ведь здесь нужно включать интуицию. К тому же это командная игра – немного шоу, немного театра и множество загадок. Мне очень нравится! Честно говоря, на мой взгляд, логика редко помогает, поэтому буду прислушиваться к своему внутреннему голосу, – рассказал на съемочной площадке канала «Украина» Сергей Бабкин.

Музыкант Сергей Бабкин / пресс-служба канала Украина

А кто еще из украинских знаменитостей примет участие в грандиозном проекте «Игры талантов» и какую тактику они выберут для шоу – станет известно совсем скоро!

Смотрите новое грандиозное шоу «Игры талантов» по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале «Украина»!