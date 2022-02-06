MELOVIN подтвердил свой роман с девушкой

6 февраля 2022 20:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN подтвердил свой роман с девушкой
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN любит эпатировать публику не только своими выступлениями и образами, но и подробностями из личной жизни.

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Не так давно MELOVIN признался, что является бисексуалом. Тогда артист рассказал, что на протяжении почти 6 лет у него был роман с парнем.

Теперь же у певца завязались отношения с девушкой. Сейчас MELOVIN встречается со своей партнершей по проекту "Танцы со звездами" Лизой Русиной.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

В программе "Светская жизнь" влюбленные признались, что встречаются не так давно. Все началось с простой переписки в телефоне. Позже Мэл подарил поездку любимой на Шри-Ланку.

Встречаться мы начали недавно, – рассказал певец в интервью Кате Осадчей. – Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой думаю, что сейчас творится.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

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Катя Осадчая поинтересовалась у пары, у них «открытые отношения»? На что MELOVIN сказал, что это табу для него. Если ему человек нравится, то он с ним до конца.

В свою очередь Лиза сказала, что с пониманием относится к тому, что ее парень – бисексуал. И она допускает то, что ей тоже могут понравится женщины.

Сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди – бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле, – подытожила танцовщица.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

Под конец интервью Катя Осадчая спросила в лоб – был ли секс между Лизой и Мэлом, или любовь у них платоническая. Ведь можно заподозрить и некий пиар-ход. На вопрос телеведущей пара уклонилась от ответа.

Напомним,

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