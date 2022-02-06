Игры талантов: правила шоу, в котором призовой фонд почти 2 миллиона гривен

Телеканал «Украина» продолжает работать над новым развлекательным шоу «Игры талантов» по популярному мировому формату Game of Talents, премьера которого состоится уже 26 февраля в 21:00.

Команда проекта «Игры талантов» озвучила правила масштабного шоу и назвала условия, при которых участники могут выиграть деньги на реализацию своей мечты. Призовой фонд шоу составляет 1 800 000 гривен и является самым большим за всю историю современного телевидения.

Согласно правилам проекта «Игры талантов», в каждом из 12 выпусков появится по два участника, которые смогут бороться за главный приз в почти 150 000 гривен. Компанию каждому игроку составит звезда украинского шоу-бизнеса, которая поддержит и поможет угадать таланты 11 исполнителей.

Игры талантов / пресс-служба канала Украина

Каждую команду игроков ожидает основная игра, состоящая из 2-х раундов, и суперигра. В ходе первого раунда разыгрывается 7 талантов, отгадывая которые участники увеличивают денежный приз на 1000 гривен. Если ответ был неправильным – сумма ставки засчитывается сопернику и право играть дальше так же переходит к нему.

Мы до последнего держим интригу для всех. Игроки перед выходом на сцену знакомятся со звездами, которые помогут им разгадать подсказки и отгадать таланты того или иного исполнителя. Более того, звезды, которые участвуют в шоу, не получают денежный приз, но в случае ошибки и неверной подсказки могут компенсировать игроку потерянные деньги из собственного кармана, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Игры талантов / пресс-служба канала Украина

Второй раунд основной игры начинает игрок, заработавший в первом раунде больше денег. Здесь нужно угадать 3 категории талантов, стоимость которых составляет 10000, 20000 и соответственно 30000 гривен за правильный ответ. Угадывая талант, участник оставляет за собой право продолжать игру. В случае ошибки денежный приз засчитывается игроку-сопернику, к нему же переходит право продолжить игру. Игрок с наименьшим количеством выигранных денег покидает шоу без приза. А участник с большим выигрышем признается победителем основного конкурса и получает право на участие в Суперигре.

В Суперигре разыгрывается один талант исполнителя и 2 категории, одна из которых фальшива. Правильный ответ увеличит выигрыш игрока на 50 000 гривен, однако в случае проигрыша в Супергре участник потеряет все заработанные деньги. Игрок также имеет право отказаться от Суперигры и забрать деньги, собранные в двух первых раундах.

Смотрите премьеру масштабного шоу «Игры талантов» в субботу, 26 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,