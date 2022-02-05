Танцы. Wоrld of dance: стали известны имена жюри и ведущей шоу на СТБ

Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, который существует на мировом телевидении. Новое масштабное шоу — украинскую адаптацию успешного формата World of Dance.

На эту сцену стремятся топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только самые именитые хореографы и постановщики. Сегодня СТБ раскрыл имена звездного жюри и ведущей проекта «Танцы. World of Dance». Весной выбирать лучших танцоров будут: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Женя Кот, Татьяна Денисова и Макс Чмерковский / пресс-служба канала СТБ

Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта «Танцуют все» на телеканале СТБ. Главный постановщик номеров самых масштабных проектов Украины: «Х-фактор», «Танцуют все», «Україна має талант».

Макс Чмерковский – хореограф с мировым именем, топовый представитель бального танца. 10-кратный обладатель профессиональных танцевальных титулов. Победитель, дважды серебряный призер и дважды бронзовый призер американского телевизионного шоу «Dancing With The Stars». Владелец четырнадцати танцевальных школ в Америке. Сооснователь и руководитель некоммерческой образовательной благотворительной организации «Dance Team USA», занимающейся поддержкой и подготовкой будущих танцоров. Владелец компании «Maksim Chmerkovskiy Productions», которая организовывает танцевальные туры по всему миру.

Евгений Кот – хореограф-постановщик, судья легендарного проекта «Україна має талант» (2021 г). Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Победитель шоу «Танцуют все» и «Танцы со звездами», режиссер-постановщик номеров для самых рейтинговых телепроектов в стране.

Ведущая проекта «Танцы. World of Dance» – семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональный тренер Наталья Татаринцева.

Наталья Татаринцева / пресс-служба канала СТБ

Нам удалось собрать команду, чей опыт и экспертность в мире танца не вызывают никаких сомнений у профессиональной тусовки. Каждый из них горит огромным желанием вывести танцы в Украине на новый уровень, задать новый танцевальный виток в стране. И это полностью совпадает с миссией формата World of Dance, который развивает танцевальную культуру во всем мире. Этой весной в эфире СТБ начнется новая танцевальная история: все самые важные моменты нашей жизни – любовь, страсть, отношения отцов и детей и даже социальные темы – мы расскажем на языке танца. Это будет не только красиво и зрелищно, но еще современно и технологично. А самое главное - с теплом и позитивными эмоциями, которые нам всем так важны сегодня, – комментирует руководитель проекта Анатолий Максимов.

Съемки телевизионных кастингов уже стартовали. Премьера шоу «Танцы. World of Dance» в эфире СТБ состоится весной.

Напомним,