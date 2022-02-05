Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга
Февраль - особенный период для Кати Осадчей и Юрия Горбунова.
Но до дня рождения их сына Ивана остаются считаные дни, а вот годовщину свадьбы одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса отметила 3 февраля.
Катя в своем послании написала, что за эти 5 лет они с Юрием успели много. Также она поблагодарила супруга за любовь, веселье и приключения. Пост ведущая сопроводила снимком, на котором Горбунов нежно целует ее в плечо.
Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не скучно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше, - поблагодарила мужа Осадчая.
Нашему официальному браку 5 лет! Невероятно, как один день! Спасибо тебе, любимая, за наших детей, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я тебя люблю, - написал Горбунов.