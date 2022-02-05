Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга

Февраль - особенный период для Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

В этом месяце Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают сразу два важных для их семьи события. Первое – годовщина свадьбы, а второе – рождение первого общего ребенка.

Но до дня рождения их сына Ивана остаются считаные дни, а вот годовщину свадьбы одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса отметила 3 февраля.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Само собой, в этот день супруги решили поздравить друг друга не только лично, но и публично. Они опубликовали трогательные публикации на своих страницах в Инстаграм.

Катя в своем послании написала, что за эти 5 лет они с Юрием успели много. Также она поблагодарила супруга за любовь, веселье и приключения. Пост ведущая сопроводила снимком, на котором Горбунов нежно целует ее в плечо.

Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не скучно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше, - поблагодарила мужа Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Юрий в своей публикации признался, что пять лет в браке с Катей пролетели для него как один день. Он поблагодарил супругу за любовь и двух прекрасных сыновей.

Нашему официальному браку 5 лет! Невероятно, как один день! Спасибо тебе, любимая, за наших детей, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я тебя люблю, - написал Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним,