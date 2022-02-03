Холостяк 12 сезон: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ
В 12 сезоне романтического реалити «Холостяк» зрителей телеканала СТБ ждет новая неповторимая история любви. Главным героем которой будет Алекс Топольский.
Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине, – говорит Алекс.
Традиционно знакомство Холостяка с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает Холостяк, кто станет новыми участницами и возникнет ли «химия» уже на Первой вечеринке?
Не пропустите премьеру проекта Холостяк 12 сезон 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!