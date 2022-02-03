Холостяк 12 сезон: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ

3 февраля 2022 14:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк 12 сезон: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ
Холостяк-12: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ
пресс-служба канала СТБ

В 12 сезоне романтического реалити «Холостяк» зрителей телеканала СТБ ждет новая неповторимая история любви. Главным героем которой будет Алекс Топольский.

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На глазах у всей страны свою душу и чувства оголит 32-летний Алекс Топольский, украинец, построивший успешный бизнес в Америке. Алекс родился и вырос во Львове. С юных лет амбиции будущего Холостяка были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Его путь к мечте не был легким: Алексу довелось испытать все «прелести» жизни эмигранта, сменить несколько городов и видов деятельности. Но все трудности лишь закалили его характер и убедили в том, что он на правильном пути. Сейчас Холостяк живет в Майами и занимается недвижимостью.

Холостяк-12: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине, – говорит Алекс.

Традиционно знакомство Холостяка с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает Холостяк, кто станет новыми участницами и возникнет ли «химия» уже на Первой вечеринке?

Не пропустите премьеру проекта Холостяк 12 сезон 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!

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