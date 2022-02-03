Михаил Самарский о роли в сериале "След": Ощущение, словно писали персонажа с меня

3 февраля 2022 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Михаил Самарский о роли в сериале
Актер сериала "След" Михаил Самарский
пресс-служба канала СТБ

На телеканале СТБ состоялась премьера новых серий сериала «След». Команду ОСА пополнили профессионалы, которые успешно покоряют просторы кинорасследований.

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Среди них актер Михаил Самарский, который исполняет в сериале «След» роль Максима Розумовского – капитана полиции, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника.

Сериал "След" / пресс-служба канала СТБ

Его герою 28 лет. Он пришел в полицию во время реформы в 2015 году. По характеру довольно мягкий: верит в добро и людей, каждый раз болезненно и глубоко переживает тяжкие преступления, пусть внешне этого не показывает. В то же время он отважный и пылкий, эмоциональный, максимально благородный и честный. Это становится понятно, как только мы встречаемся с ним глазами. Типаж настоящего Д'Артаньяна, а внешне мужчина напоминает звезду голливудского кино – Джонни Деппа.

Похожи ли мы? Да. Ощущение, словно писали персонажа с меня. Все вышеперечисленное – обо мне, – признается Михаил. – Мечта сыграть детектива родилась еще в детстве. Когда-то я увидел сериал с Мэттью Мак-Конахи (True Detective) и тогда поставил для себя цель сыграть детектива. Когда меня пригласили на кастинг, понял, что это может быть хороший шаг на пути к цели.

Актер сериала "След" Михаил Самарский / пресс-служба канала СТБ

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Первый съемочный день в новой команде для актера всегда небольшое посвящение. Для Миши дебют на площадке сериала «След» состоялся в сложных условиях. Не секрет, что проект снимается при любой погоде, и порой команда адаптирует сцены на месте. Самарский отмечает, что в тот день ему пришлось применить все свои навыки на практике.

Во время каждого съемочного дня происходят сотни различных ситуаций, которые отчеканены в моей памяти. В первый день пришлось делать десятки исследований, надевать наручники, стрелять из пистолета, сражаться с преступниками – и делать все профессионально, будто занимаешься этим всю жизнь. Я азартный актер, поэтому для меня это вызовы, которые я всегда принимаю и развиваю свои навыки в жизни, потому что знаю, что мне это пригодится в моих ролях, – заключил Михаил Самарский.

Актер сериала "След" Михаил Самарский / пресс-служба канала СТБ

Новые эпизоды сериала «След» будут удивлять зрителей на протяжении всего сезона. Яркие и экстремальные истории, где некий фермер удерживает преступников, реквизит в виде клеток под высоким напряжением, извлечение  гроба из реки и многое другое в условиях зимы, – это и многое другое не раз заставит ваше дыхание замирать.

Смотрите премьерные серии сериала «След» с понедельника по четверг в 18:10 на телеканале СТБ.

Напомним,

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