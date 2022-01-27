След: новые герои сериала и долгожданна премьера новых серий на СТБ

31 января в 18:05 на СТБ состоится премьера новых эпизодов сериала «След». Зрители познакомятся с новичками, которые станут частью полюбившейся команды ОСА – лучшего детективного агентства страны.

Капитаны, майоры и судмедэксперты пополняют ряды украинских «кинокопов». А значит, премьерные серии обретут куда более неожиданные сюжетные линии и внутренние перипетии многогранных персонажей. Смотрите премьерные эпизоды сериала «След» на СТБ и знакомьтесь с харизматичными и яркими героями.

Новый сезон обещает быть экстремальным. Команда возьмется за более глобальные расследования, связанные с красивыми известными местами, о которых знают все украинцы. Локации становятся более труднодоступными, однако картинка чаще напоминает голливудский триллер. Зимние условия съемок заставляют съемочную группу и сценаристов экспериментировать и не ставить себе рамки. Чего стоят только серии с гробом в ледяной воде… Безусловно, по-прежнему привлекаются каскадеры, а с пиротехникой группа работает «на ты».

Неотъемлемой частью успеха проекта «След» является актерский состав. Однако пришло время его расширять и внедрять новых восходящих звезд. Уверены, зритель быстро привыкнет к новой иерархии и вертикали героев. Знакомьтесь с четырьмя разными психологическими портретами, которые вскоре встретятся в одном офисе ОСА.

Беризка Влада Артемовна – капитан ОСА, старшая оперуполномоченная следовательница-оперативница.

Владе 28 лет. Она – выпускница академии МВД. Настоящий типаж защитницы. Беризка вынослива и физически, и морально. Обладает обостренным чувством справедливости. С преступниками строгая, подчас циничная, «деловая». Уверенная, решительная, бесстрашная, быстро принимающая решение и быстро действующая. С хорошо известными героями и любимыми персонажами Влада – прямолинейная, честная и просто «боевая подруга».

В сериале «След» роль капитана ОСА Беризки исполнила Ирина Мордусенко.

Маяков Руслан Сергеевич – майор полиции, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник.

Руслану 37 лет. Он бывший спецназовец. Владеет рукопашным боем, отлично стреляет. Опытный и умный оперативник. Никогда не спешит, сдержанный, скупой на эмоции. Надежный, обладает лидерскими качествами. Его типаж смело можно называть «крепким орешком».

В сериале «След» роль Руслана Сергеевича исполнил Никита Вакулюк.

Розумовский Максим Петрович – капитан полиции, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник.

Максиму 28 лет. Пришел в полицию во время реформы в 2015 году. Верит в добро и людей, каждый раз болезненно и глубоко переживает тяжкие преступления, но внешне это не показывает. Отважный и пылкий, эмоциональный, максимально благородный и честный. Типаж настоящего Д'Артаньяна.

В сериале «След» роль Розумовского исполнил Михаил Самарский.

Важинский Григорий Якович – судмедэксперт, патологоанатом.

40-летний профессионал с многолетним опытом и непростым нравом. Не любит спорить, так как знает, что практически всегда прав. Весьма суровый, мало улыбающийся. Однако это последствия его непростой жизни. Смерть и трупы на столе воспринимает как данность. Его тяжело поразить и умилить.

В сериале «След» роль Григория Важинского исполнил Руслан Коваль.

Смотрите премьерные эпизоды сериала «Слід» 31 января в 18:05 на СТБ!