Звезда сериала "След" Алексей Суровцев признался, что делал пластическую операцию – фото "до" и "после"
Четвертый прямой эфир проекта "Танці з зірками-2021" выдался очень откровенным.
Сделать откровенное признание решил и актер сериала "След" Алексей Суровцев. Мужчина признался, что в 26 лет сделал пластическую операцию. В подтверждение своих слов стриптизер показал фото "до" и "после".
Я делал пластическую операцию, когда мне было 26 лет. Вроде бы брутальный мужик, но у меня были вот такие ушки. Даже когда фотографировался на паспорт, я был с распущенными волосами, потому что стеснялся.
Напомним,