Звезда сериала "След" Алексей Суровцев признался, что делал пластическую операцию – фото "до" и "после"

29 сентября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда сериала
Актер Алексей Суровцев
instagram.com/surovtsev.alexei

Четвертый прямой эфир проекта "Танці з зірками-2021" выдался очень откровенным.

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В своих видеовизитках участники шоу рассказывали о себе информацию, которую ранее не озвучивали в своих интервью. Так, актер Артур Логай показал своих двух сыновей, и признался, что старший был рожденный вне брака. Ольга Харлан рассказала, что ее отношения с итальянцем Луиджи Самеле начались, когда она была еще замужем за бывшим мужем Дмитрием Бойко.

Сделать откровенное признание решил и актер сериала "След" Алексей Суровцев. Мужчина признался, что в 26 лет сделал пластическую операцию. В подтверждение своих слов стриптизер показал фото "до" и "после".

Я делал пластическую операцию, когда мне было 26 лет. Вроде бы брутальный мужик, но у меня были вот такие ушки. Даже когда фотографировался на паспорт, я был с распущенными волосами, потому что стеснялся.

Напомним,

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