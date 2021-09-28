Холостяк-11: Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали, когда планируют свадьбу
Михаил Заливако и Анна Богдан стали гостями студии Григория Решетника в рамках программы "Холостячка. Как выйти замуж". Пара немного рассказала о личной жизни.
Конечно же, поклонников реалити интересуют подробности личной жизни влюбленных. И немного Михаил и Анна рассказали. В частности, пара ответила на вопрос Григория Решетника, когда планируют они свою свадьбу.
Помнишь, мы говорили, что через год. Да? – обратился к Анне Михаил.
На что девушка ответила да, но всему свое время. Богдан рассказала, что сейчас они наслаждаются друг другом, много путешествуют и просто кайфуют от отношений.
Напомним,
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