Холостяк-11: Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали, когда планируют свадьбу

28 сентября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали, когда планируют свадьбу
Михаил Заливако и Анна Богдан
пресс-служба канала СТБ

Михаил Заливако и Анна Богдан стали гостями студии Григория Решетника в рамках программы "Холостячка. Как выйти замуж". Пара немного рассказала о личной жизни.

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Главный герой 11 сезона проекта Холостяк Михаил Заливако и его избранница – победительница шоу Анна Богдан – счастливы в отношениях спустя уже более чем полгода. По завершении шоу пара стала жить вместе.

Конечно же, поклонников реалити интересуют подробности личной жизни влюбленных. И немного Михаил и Анна рассказали. В частности, пара ответила на вопрос Григория Решетника, когда планируют они свою свадьбу.

Помнишь, мы говорили, что через год. Да? – обратился к Анне Михаил.

На что девушка ответила да, но всему свое время. Богдан рассказала, что сейчас они наслаждаются друг другом, много путешествуют и просто кайфуют от отношений.

Напомним,

 

 

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