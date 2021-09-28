Анастасия Приходько сообщила о болезни 6-месячного сына

28 сентября 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько сообщила о болезни 6-месячного сына
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Полгода назад жизнь Анастасии Приходько заиграла новыми красками.

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В начале 2021 года Анастасия Приходько приняла участие в шоу Маска. В проекте певице достался образ Бабки, которая интриговала публику своим округлившимся животиком.

После рассекречивания Анастасии в спецвыпуске проекта «Маска», стало известно, что певица находилась на последних месяцах беременности.

Полгода назад Приходько стала многодетной мамой. У нее родился сын. Но на днях в своем Инстаграм звезда сообщила подписчикам о болезни малыша.

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Певица рассказала, что малыш болен бронхитом.

Нашему малышу уже полгодика! Только будь, пожалуйста, здоров! Потому, что этот бронхит, будь он неладен! Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно заболел, – написала в публикации Анастасия.

Напомним,

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