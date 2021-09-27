Судьба продолжает испытывать терпение певца Романа Сасанчина.

Весной 2021 года у мамы победителя проекта «Голос країни» Романа Сасанчина диагностировали COVID-19. Тогда женщина была в тяжелом состоянии и находилась в реанимации на ИВЛ.

К счастью, трагедии избежать удалось. Мама Романа пошла на поправку. Но это не единственная приятная новость, которая ждала певца. Позже стало известно, что в скором времени он станет папой.

На прошлой неделе Сасанчин вместе со своей невестой рассекретили пол своего будущего первенца. У пары родится дочка. Именно о девочке певец и мечтал.

Беременную невесту победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали в больницу

Но несколько дней назад невесте Романа стало плохо. Иванна потеряла сознание и певец срочно повез ее в больницу. Специалисты осмотрели девушку, сейчас ситуация стабилизировалась.

О своем состоянии девушка рассказал на своей странице в Инстаграм.

Не хвилюйтесь, з дитиною все абсолютно добре. На мене напевне погода так повпливала, того стало погано. – написала будущая мама.

Напомним,