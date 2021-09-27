Беременную невесту победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали в больницу

27 сентября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Беременную невесту победителя
Певец Роман Сасанчин
instagram.com/sasanchyn_official

Судьба продолжает испытывать терпение певца Романа Сасанчина.

Читайте такжеМастерШеф-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 25.09.2021
Весной 2021 года у мамы победителя проекта «Голос країни» Романа Сасанчина диагностировали COVID-19. Тогда женщина была в тяжелом состоянии и находилась в реанимации на ИВЛ.

К счастью, трагедии избежать удалось. Мама Романа пошла на поправку. Но это не единственная приятная новость, которая ждала певца. Позже стало известно, что в скором времени он станет папой.

На прошлой неделе Сасанчин вместе со своей невестой рассекретили пол своего будущего первенца. У пары родится дочка. Именно о девочке певец и мечтал.

Беременную невесту победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали в больницу
Читайте такжеХолостячка-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2021)
Но несколько дней назад невесте Романа стало плохо. Иванна потеряла сознание и певец срочно повез ее в больницу. Специалисты осмотрели девушку, сейчас ситуация стабилизировалась.

О своем состоянии девушка рассказал на своей странице в Инстаграм.

Не хвилюйтесь, з дитиною все абсолютно добре. На мене напевне погода так повпливала, того стало погано. – написала будущая мама.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Голос країни социальные сети Роман Сасанчин новости беременные звезды

Материалы по теме

Виталий Козловский назвал причину смерти папы
Новости

Виталий Козловский назвал причину смерти папы
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 25.09.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 25.09.2021
Как припарковать машину, не заплатив за парковку, и чтобы авто не эвакуировали
АвтоЛеди

Как припарковать машину, не заплатив за парковку, и чтобы авто не эвакуировалиЭксклюзив
Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021
Сериалы

Козырное место - смотреть онлайн 12 серию от 30.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK