Никита Вакулюк стал криминальным авторитетом

Канал 2+2 продолжает показ 30-серийного детектива «Козырное место», одну из главных ролей в котором сыграл актер Никита Вакулюк.

По сюжету детектива «Козырное место» простой и прямолинейный оперативник Сергей Коваль попадает на службу в Центральное отделение полиции, где сталкивается с новым и совершенно неуловимым врагом – киллером, известным как Архитектор.

Персонаж Вакулюка – жесткий, отчаянный бандит Лука, которого с главным героем связывает давняя и крепкая дружба.

По меркам 90-х Лука – крутой чувак. У него незаурядный характер, статус. А еще, он привык решать конфликтные ситуации довольно радикально, – рассказывает актер. – Но в финале он откроется для зрителя с совершенно другой стороны.

Во время съемок «Козырного места» актеру пришлось не только попробовать себя в неожиданном амплуа, но и принять участие во многих экшн-сценах. В рискованных эпизодах с трюками на мотоцикле Вакулюка заменял каскадер.

Ранее на съемках я работал с автоматом, ружьями, но так плотно взаимодействовать с пистолетом еще не приходилось. Хорошо, что на площадке были профессиональные каскадеры и специалисты по оружию. Они консультировали нас и предоставили всю необходимую подготовку. Зрителей ждут действительно зрелищные сцены с драками и перестрелками! – признается Никита.

Кстати, экранный герой Вакулюка гораздо старше актера, поэтому каждый съемочный день гримеры наносили ему искусственную седину.

В сериале также сыграли Артем Позняк, Марк Дробот, Яна Ключник, Алексей Нежурко и другие. Детектив «Козырное место» выходит с понедельника по четверг на телеканале 2+2.