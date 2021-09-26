Никита Вакулюк стал криминальным авторитетом
Канал 2+2 продолжает показ 30-серийного детектива «Козырное место», одну из главных ролей в котором сыграл актер Никита Вакулюк.
Персонаж Вакулюка – жесткий, отчаянный бандит Лука, которого с главным героем связывает давняя и крепкая дружба.
По меркам 90-х Лука – крутой чувак. У него незаурядный характер, статус. А еще, он привык решать конфликтные ситуации довольно радикально, – рассказывает актер. – Но в финале он откроется для зрителя с совершенно другой стороны.
Ранее на съемках я работал с автоматом, ружьями, но так плотно взаимодействовать с пистолетом еще не приходилось. Хорошо, что на площадке были профессиональные каскадеры и специалисты по оружию. Они консультировали нас и предоставили всю необходимую подготовку. Зрителей ждут действительно зрелищные сцены с драками и перестрелками! – признается Никита.
Кстати, экранный герой Вакулюка гораздо старше актера, поэтому каждый съемочный день гримеры наносили ему искусственную седину.
В сериале также сыграли Артем Позняк, Марк Дробот, Яна Ключник, Алексей Нежурко и другие. Детектив «Козырное место» выходит с понедельника по четверг на телеканале 2+2.