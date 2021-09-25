Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки
25 сентября на телеканале 1+1 в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.
Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Арлекин, Медуза Горгона, Мавка, Кошка и Бабайка.
Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Игоря Ласточкина. Именно они решили, что сегодня, в конце 2 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Медузы Горгоны и Кошки.
Под образом Медузы Горгоны скрывалась Джамала. Команда Ласточкина угадала.
Под образом Кошки скрывалась Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Команда Ласточкина также угадала гимнастку.