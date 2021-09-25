Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки

25 сентября 2021 21:58 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки

25 сентября на телеканале 1+1 в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

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Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Арлекин, Медуза Горгона, Мавка, Кошка и Бабайка.

Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Игоря Ласточкина. Именно они решили, что сегодня, в конце 2 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Медузы Горгоны и Кошки.

Под образом Медузы Горгоны скрывалась Джамала. Команда Ласточкина угадала.

Под образом Кошки скрывалась Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Команда Ласточкина также угадала гимнастку.

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