Алексей Душка оказался в "Козырном месте": Мой герой – настоящий подлец

На телеканале 2+2 продолжается показ нового остросюжетного сериала «Козырное место». По сюжету обычного опера из спального района переводят в Центральное отделение полиции, где ставки намного выше.

В совершенно неожиданном для зрителей амплуа на экране появится известный украинский телеведущий Алексей Душка, который сыграл в детективе «Козырное место» эпизодическую роль. Герой Душки – посредник между киллером и заказчиком, который вскоре сам становится жертвой преступления.

Мой герой – настоящий подлец. Сначала он наглый, крутой, рассказывает, как всем надо жить. А потом, когда ему начинает угрожать опасность, он обращается в полицию. Было интересно за одну серию отыграть разный спектр эмоций. В жизни я таких людей не люблю, но играть противоречивого героя было интересно.

В сценах со сложными, опасными трюками ведущий не участвовал. Но рассказывает, что у главного актера сериала, а по совместительству его друга – Артема Позняка, таких эпизодов было предостаточно.

Я видел, как снимали трюк, где Артем висел на краю крыши торгового центра. Я боюсь высоты и даже не смог подняться на площадку, поэтому за съемками наблюдал снизу и искренне за него болел. Подбадривал, как мог: по телефону сказал, как будет падать – я его словлю, – шутит Алексей. – Но если серьезно, я был поражен! Так как Артем – держась одной рукой, отыгрывать драматическую сцену на высоте 20-этажного здания, – я бы не смог.

Увидеть Алексея Душку в детективе «Козырное место» зрители смогут в шестой серии, которая выйдет во вторник, 21 сентября, на канале 2+2.

Напомним,