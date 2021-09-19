Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди

19 сентября 2021 00:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди
Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди
пресс-служба

18 сентября на телеканале 1+1 состоялась премьера грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

Читайте такжеХолостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Попугай из Рио, Медуза Горгона, Мавка, Кошка и Мишка Тедди.

Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Юрия Ткача. Именно они решили, что сегодня, в конце 1 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Папугая из Рио и Мишку Тедди.

Под образом Папугая из Рио скрывался ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов.

Под образом Мишки Тедди скрывался Михаил Поплавский.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 новости образы звезд Маскарад Маскарад-2 Маскарад 2 сезон

Материалы по теме

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Новости

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Холостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Новости

Холостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Маскарад 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
Телешоу

Маскарад 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021

Популярное на сайте

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK