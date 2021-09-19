Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди
18 сентября на телеканале 1+1 состоялась премьера грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Папугая из Рио и Мишкой Тедди в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.
Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Попугай из Рио, Медуза Горгона, Мавка, Кошка и Мишка Тедди.
Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Юрия Ткача. Именно они решили, что сегодня, в конце 1 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Папугая из Рио и Мишку Тедди.
Под образом Папугая из Рио скрывался ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов.
Под образом Мишки Тедди скрывался Михаил Поплавский.