Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

12 сентября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
Маскарад 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
пресс-служба

18 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск грандиозного шоу Маскарад-2. 1 выпуск 2 сезона шоу Маскарад смотрите онлайн на сайте TV.UA

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Второй сезон загадочного шоу Маскарад стартовало. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать звездные команды. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта. Ведущим 2 сезона проекта Маскарад стал Тимур Мирошниченко.

1 выпуск шоу Маскарад 2 сезон смотрите 18 сентября в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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