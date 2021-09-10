Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могущественный Пират
Уже 18 сентября в 20:20 на 1+1 состоится премьера 2 сезона самого загадочного шоу Маскарад, где звездные команды будут бороться за победу, а звезды шоу-бизнеса продемонстрируют разнообразные таланты.
Вчера вечером благодаря квесту зрители узнали, что новым героем шоу стал могущественный Пират. Фантастический персонаж появился на самом большом светодиодном экране Европы, расположенном на фасаде столичного ТРК.
Костюм Пирата состоит из бордового плаща, украшенного золотыми узорами, и бархатного темно-зеленого жилета. Вместо руки в Пирата огромный корабельный крюк, украшенный более чем 2000 страз, а лицо героя спрятано за золотистым черепом. Вместо глаз лицо Пирата украшают два больших сердца. Голову персонажа украшает большая пиратская шляпа.
Кто именно скрывается в фантастическом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада».
Следующего персонажа можно будет увидеть 17 сентября в соцсетях телеканала «1+1».
Напомним,