Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могущественный Пират

10 сентября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могущественный Пират
Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могущественный Пират
пресс-служба

Уже 18 сентября в 20:20 на 1+1 состоится премьера 2 сезона самого загадочного шоу Маскарад, где звездные команды будут бороться за победу, а звезды шоу-бизнеса продемонстрируют разнообразные таланты.

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Продолжается медийный квест от телеканала 1+1, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героями нового сезона Маскарада. Персонажи появляются в эфире телеканала, соцсетях, печатной прессе, а также на различных мероприятиях, анонсируя появление следующего.

Вчера вечером благодаря квесту зрители узнали, что новым героем шоу стал могущественный Пират. Фантастический персонаж появился на самом большом светодиодном экране Европы, расположенном на фасаде столичного ТРК.

Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал могущественный Пират / пресс-служба

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По легенде шоу, Пират – это бывалый моряк, который много лет провел на корабле, путешествуя по миру. Жизнь сделала его черствым человеком, но в глубине сердца все же осталась любовь и романтика.

Костюм Пирата состоит из бордового плаща, украшенного золотыми узорами, и бархатного темно-зеленого жилета. Вместо руки в Пирата огромный корабельный крюк, украшенный более чем 2000 страз, а лицо героя спрятано за золотистым черепом. Вместо глаз лицо Пирата украшают два больших сердца. Голову персонажа украшает большая пиратская шляпа.

Кто именно скрывается в фантастическом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада».

Следующего персонажа можно будет увидеть 17 сентября в соцсетях телеканала «1+1».

Напомним,

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