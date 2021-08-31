Шоу Маскарад 2 сезон: новым героем стал пушистый Бабайка

Продолжается медийный квест от телеканала 1+1, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героями 2 сезона шоу Маскарад.

Сегодня благодаря квесту зрители узнали, что новым героем шоу Маскарад 2 сезон стал пушистый Бабайка. Фантастический персонаж появился в самом популярном TikTok доме и запечатлел свое появление вирусными видеороликами в компании блогеров миллионников.

По легенде шоу, Бабайка - это мифическое существо, которым родители пугают маленьких и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж. Тело героя покрывает пушистая белая шерсть, а еще Бабайка имеет большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон.

Кто именно скрывается в пушистом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада». Следующий герой появится 2 сентября на презентации шоу «Танцы со звездами».

Напомним,