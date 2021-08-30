Дети против звезд 3 сезон: стала известна дата премьеры шоу Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Дети против звезд-3: стала известна дата премьеры шоу пресс-служба Нового канала

Талантливые дети со всей Украины снова бросили дерзкий вызов звездам отечественного шоу-бизнеса. И те его приняли! Когда на Новом канале стартует 3 сезон шоу Дети против звезд – читайте в материале.