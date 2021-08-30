МАСКА 2 сезон: стартовали съемки гипершоу канала Украина

Стартовали съемки самого популярного и загадочного шоу на украинском ТВ – «МАСКА». Новый сезон грандиозного проекта канала «Украина» обещает быть еще интереснее и насыщеннее.

Во втором сезоне гипершоу МАСКА , который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. Над невероятными образами в новом сезоне работают сразу 3 художника по костюмам – Леся Патока и Назар Дидык, которые создавали маски для первого сезона, и новый дизайнер – Артем Строзенко из Харькова.

Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим «МАСКИ» останется непревзойденный Владимир Остапчук, который покорил зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.

Второй сезон «МАСКИ» готовит как для зрителей, так и для меня лично множество новых сюрпризов, – говорит Владимир Остапчук. – Но, что останется неизменным, так это горячие споры наших звездных детективов – они все так же эмоционально обсуждают участников, ссорятся, придумывают и заключают новые пари и предлагают самые неожиданные варианты, кто может скрываться под масками. Так что обещаю – новая «МАСКА» не оставит никого равнодушными.

90 впечатляющих сценических номеров готовит четверка ТОПовых режиссеров-постановщиков, которые, напомним, как и большинство команды, не знают, какая знаменитость находится под маской.

Нам нравится, когда маски находятся на сцене в каких-то парадоксальных ситуациях, так что будем наполнять новый сезон именно такими историями, – комментируют Константин Томильченко и Александр Братковский. – Также планируем интегрировать звездных детективов в шоу еще больше, чтобы они стали одними из главных участников проекта. Готовим огромное количество постановок, работа идет в турборежиме. Мы сделаем все возможное и даже больше, чтобы второй сезон «МАСКИ» был еще зрелищнее.

Вторая пара режиссеров-постановщиков Ярослав Губский и Сергей Гуман отмечают, что именно для нового сезона «МАСКИ» они приберегли все свои самые смелые задумки.

Мы полны новых идей, так как было время все продумать. В новом сезоне покажем еще больше интересных решений и ходов внутри постановок. Наше ремесло – удивить зрителя, и от этого мы по-настоящему получаем удовольствие. Некоторые постановки будут комичными, некоторые – драматичными, но все они с характером и возбуждают разные чувства – не только веселят, но и воспитывают зрителя, – приоткрывают завесу Ярослав Губский и Сергей Гуман.

И несмотря на то, что у Константина, Александра, Ярослава и Сергея постоянно рождаются невероятные идеи для номеров, все четверо признаются: работать с героями в масках – одно удовольствие, ведь участники безукоризненно выполняют все задачи постановщиков. «Они просто не могут нам отказать, ведь им запрещено разговаривать», – шутит Константин Томильченко.

За вокальные решения проекта отвечает музыкальный продюсер Сергей Грачев. Он – один из немногих создателей шоу, которому известны имена всех знаменитостей под масками. Ведь на протяжение нескольких месяцев они с участниками подбирали репертуар для проекта, вместе искали те ходы и манеру исполнения, которая сможет запутать зрителей и звездных детективов.

Напомним,